Oorzaak treinontsporing nog onduidelijk

Door: redactie

18/02/17 - 16u55 Bron: Belga

© epa.

Leuven De oorzaak van het ongeval met de ontspoorde trein nabij het station van Leuven is nog onduidelijk. Dat zeggen de NMBS en spoorwegnetbeheerder Infrabel in een gezamenlijk persbericht.

© epa.

Het ongeval gebeurde net na de middag omstreeks 13.13 uur. De trein met nummer 3636 die onderweg was van Leuven naar De Panne, reed om 13.09 uur het station van Leuven uit en ontspoorde enkele honderden meters verder "omwille van een nog te bepalen reden". Eén van de wagons ligt op zijn zij kant. Er zaten ongeveer 85 reizigers op de trein.



De hulpdiensten waren onmiddellijk ter plaatse en hebben de evacuatie van de slachtoffers afgerond tegen 14 uur. "Het zijn enkel de hulpdiensten die de balans kunnen opmaken van het aantal slachtoffers en de mensen van wie het leven bedreigd is", luidt het.



Al het treinverkeer is onderbroken tussen Brussel-Noord en Luik (L36 en L36N), net zoals ook in het station Leuven, met uitzondering van de treinen tussen Ottignies en Leuven (L139). De schade is aanzienlijk en het kan nog wel even duren eer alles hersteld is. Of dat tegen maandag het geval zal zijn, is niet duidelijk.



Momenteel zijn er naar het ongeval drie onderzoeken aan de gang: een van het parket, een van de federale overheidsdienst Mobiliteit en een van Infrabel.



"Alle diensten van Infrabel en NMBS zijn ter plaatse en werken nauw samen met de hulpdiensten. De slachtoffers zijn nu prioriteit."