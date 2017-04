Aquafin betaalt burgemeesters 250 euro per vergadering

Bewerkt door: Dorien Busselot

18/04/17 - 15u32 Bron: Belga

Onder anderen Frieda Brepoels (N-VA) zetelt in de raad. © belga.

De Vlaamse waterzuiveraar Aquafin heeft een vijftal jaar geleden een 'adviesraad van burgemeesters' opgericht, die een aantal keer per jaar samenkomt om "van gedachten te wisselen omtrent diverse waterthema's". Pas in het juist verschenen jaarverslag maakte Aquafin er melding van. De burgemeesters krijgen bruto 250 euro per vergadering.

Waarom wordt nu pas melding gemaakt van de adviesraad? "We hebben dit jaar het hele jaarverslag opnieuw bekeken", legt hoofd Communicatie Valerie Lievens van Aquafin uit. De heisa van de voorbije maanden rond de adviesraad bij Telenet, waar de vergoedingen veel hoger lagen, "zal misschien meegespeeld hebben".



De burgemeestersraad kwam vorig jaar een drietal keer samen, legt Lievens uit. Er wordt een beroep gedaan op een groep van 20 à 25 burgemeesters, maar meestal zitten maar acht à tien personen per vergadering bijeen. "Zij zijn onze sparring partners", zegt Lievens. "We toetsen bijvoorbeeld interesse voor nieuwe producten bij hen af." De vergaderingen kostten Aquafin vorig jaar 10.500 euro.

Politici © Benny Proot. In de raad van bestuur van Aquafin, die vorig jaar zes keer vergaderde, zetelen ook verschillende politici. Onder meer Frieda Brepoels (N-VA), Koen Helsen (Open Vld) en Jean Vandecasteele (sp.a) ontvingen vorig jaar elk circa 12.000 euro aan vergoedingen. In die bedragen zitten ook vergoedingen voor eventuele deelname aan het auditcomité (4 vergaderingen) of het remuneratiecomité (5 vergaderingen).



Bovendien werden vier van de tien bestuurders vorig jaar uitgestuurd voor individuele opdrachten, los van hun normale bestuurderstaken. In 2016 gebeurde dat 34 keer, zegt Lievens. Dat levert een onkostenvergoeding van 317 euro per prestatie op, hetzelfde bedrag als voor het bijwonen van een vergadering van een comité. Zo'n opdracht kan bijvoorbeeld overleg met een kabinet inhouden, legt het hoofd Communicatie bij Aquafin uit.