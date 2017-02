"Hoe kan ik nu bepalen hoeveel ik mag verdienen?"

JC

Het is niet aan politici om te bepalen hoeveel ze mogen verdienen. Dat heeft Peter De Roover (N-VA) vanavond gezegd in De afspraak op vrijdag op Canvas. "Hoe kan ik nu oordelen over de vraag wat voor mij een fatsoenlijk loon is?"