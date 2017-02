Ook CD&V Gent gaat vergoedingen bekendmaken

Door: redactie

Bron: De Tijd

Sp.a, Groen en Open Vld deden het al en nu gaat ook de Gentse CD&V de vergoedingen bekendmaken van zijn mandatarissen. Dat zegt Veli Yüksel, de fractieleider van CD&V in de Gentse gemeenteraad.

Het nieuws staat op de website van de krant De Tijd. "We laten eerstdaags van ons horen. Het zal gaan om brutobedragen, want we willen niet via kunstgrepen de bedragen zo laag mogelijk houden. Veel verrassingen zullen er trouwens niet ontdekt worden", klinkt het bij Yüksel. "Ikzelf heb alleen een zitje in het Havenbedrijf Gent en mijn collega's zijn alleen actief in de Gentse intercommunales."



Publipart-affaire

Het bekendmaken van de vergoedingen van de verschillende mandatarissen kwam er in de nasleep van de Publipart-affaire. Die kostte de kop aan Gents s.pa-schepen Tom Balthazar. Open Vld-schepen Christophe Peeters - die ook betrokken was - bleef gewoon op post.