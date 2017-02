Open VLD geeft volgende week inzage in vergoedingen uit mandaten

Door: redactie

18/02/17 - 05u52 Bron: Belga

Ook Open VLD is bereid volledige inzage te geven in de inkomsten uit bestuursmandaten van partijgenoten in de Vlaamse intercommunales. Dat zegt de Gentse liberaal Geert Versnick vandaag in een interview met De Tijd. "De lijst zal in de loop van volgende week worden bekendgemaakt."