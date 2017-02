N-VA wil geen bijzondere parlementscommissie: "Dat is windowdressing"

Door: redactie

15/02/17 - 16u24 Bron: Belga

Matthias Diependaele. © belga.

N-VA wil in het Vlaams parlement geen ad hoc-parlementscommissie oprichten om zich te buigen over strengere regels voor intercommunales. Ook CD&V en Open Vld verzetten zich tegen een dergelijke commissie. In de Gentse gemeenteraad vroeg N-VA wel een commissie rond Publipart.