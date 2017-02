Patrick Dewael (Open Vld) stapt niet op bij Telenet

Door: redactie

15/02/17 - 12u08 Bron: Belga

Open Vld-fractieleider Patrick Dewael. © belga.

Anders dan N-VA'er Siegfried Bracke stapt Open Vld'er Patrick Dewael niet op uit de adviesraad van Telenet. Hij zal de komende dagen "wel het gesprek aangaan met Telenet over de toekomst van de adviesraad, die reeds verveld was tot ad hoc bilaterale contacten". Dat heeft Dewael vandaag gemeld.

Net als kamervoorzitter Siegfried Bracke - die maandagavond laat weliswaar besliste op te stappen -, heeft ook Open Vld-fractieleider Siegfried Bracke een zitje in de adviesraad bij telecomreus Telenet. Toch maakt Dewael geen aanstalten om op te stappen.



De liberaal benadrukt dat Telenet "geen intercommunale, publieke of semipublieke organisatie" is, maar een beursgenoteerd bedrijf "dat voor honderd procent in private handen is". Dewael zelf is sinds 2010 opnieuw ingeschreven als advocaat aan de balie en zegt dat hij Telenet advies verleent "vanuit die context en zijn expertise".



Dewael merkt voorts op dat het aan Telenet zelf is om te communiceren over consultancy-opdrachten, de inhoud ervan en de verloning. "Een volksvertegenwoordiger is in principe zelfs niet verplicht deze opdracht aan te geven bij het Rekenhof."



Gaat het om publieke of semipublieke organisaties, dan toont Dewael zich wel voorstander van het openbaar maken van de bezoldigingen die politici krijgen voor hun mandaten. "Daar gaat het immers om publieke middelen en belastinggeld", besluit hij. "De specifieke opdrachten en verloningen van advocaten, professoren, boekhouders, artsen en dergelijke meer vallen daar echter niet onder."