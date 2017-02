De Wever: "Dit is stielbederf. Mensen zoals Calvo maken de politiek kapot"

Door: redactie

13/02/17 - 23u20 Bron: Terzake

Bart De Wever heeft in 'Terzake' tekst en uitleg gegeven rond de verschillende functies van Koen Kennis. De N-VA-schepen voert in totaal veertig mandaten uit, zeventien daarvan zijn bezoldigd. Dat levert hem maandelijks 7.237 euro netto op. In de nasleep van het PubliPartschandaal was het Groen-kopstuk Wouter Van Besien die om transparantie gevraagd had. Kristof Calvo had De Wever eerder ook al een 'cumulard' genoemd omdat hij de jobs van burgemeester, partijvoorzitter en parlementslid combineert. "Ik vind dit eerlijk gezegd een vorm van stielbederf. Mensen zoals hij maken de politiek kapot", aldus De Wever. Van Besien counterde zijn uithaal. "Als de vrienden van Bart De Wever veel bijverdienen met mandaten is er geen probleem. Als het anderen zijn wel."

"Het valt me op dat het telkens de Groen-fractie is die de aandacht naar Antwerpen afleidt als er problemen in Gent zijn", aldus De Wever. "Dan gaat men daar ook schandalen zoeken. Men gaat appelen en peren vergelijken."



"In elke partij ga je mensen vinden die heel veel mandaten combineren om via die intercommunales door te klikken in nv's. Die mensen krijgen daar inderdaad een flink bedrag voor. Als je echter gaat vergelijken met wat de private sector betaalt voor dit soort bedrijfsbeheer is dat eerder bescheiden. Dan lijkt mij de juiste vraag: mogen politici dit soort beheer nog doen en mogen ze daar op die manier voor betaald worden? Als het antwoord op die vragen nee, is dan zal men dat moeten reguleren en dan zullen we ons daar aan houden."



"Onderscheid maken"

"We zijn de eerste om te zeggen dat er veel minder van die structuren zouden moeten zijn en dat er meer transparantie zou moeten gecreëerd worden, zeker in dat nv-landschap. Maar we moeten wel een onderscheid maken tussen nv's die effectief zaken beheren die van publiek belang zijn en andere nv's die zaken zijn gaan doen die helemaal niet tot de publieke sfeer behoren. Dat zijn halve private bedrijven geworden. En dan de derde trap: nv's die niets meer doen van publiek belang zoals Publipart, die beleggingsclubs geworden zijn. Daar zijn geen beheerstaken meer aan verbonden en toch betalen ze forse vergoedingen. Dan zit je in de zwarte zone. En het trucje dat men nu doet, is de zwarte zone gaan vergelijken met al de rest en dan zeggen: 'iedereen is vuil, iedereen is smerig en alles is schandalig'. Dat is niet het geval."



"Zo gek veel keuze heb je niet"

"Zo gek veel keuze heb je trouwens niet in een historisch gegroeid landschap. Je moet eraan deelnemen om het van binnenuit te kunnen hervormen. Maak u echter geen illusie dat onafhankelijke bestuurders dat voor minder geld gaan doen. Ik zit bijvoorbeeld in de raad van bestuur van het havenbedrijf. Ik krijg daar honderd euro netto per zitting. Daar zitten ook onafhankelijke bestuurders en die worden marktconform bezoldigd. Daar is niets mis mee, maar zij krijgen natuurlijk een pak meer."



"Plat aan politiek doen is heel gemakkelijk"

De opmerking van Calvo rond de 'cumuls' van De Wever schoot bij hem in het verkeerde keelgat. "Calvo is zelf verkozen op een lijst in 2012 van iemand die zowel burgemeester als parlementslid is. Je kan ook voor eigen deur vegen natuurlijk. Plat aan politiek doen is heel gemakkelijk. Ik vind mezelf een goede volksvertegenwoordiger, niet omdat ik werk in het parlement maar wel in Brussel. Ik ben constant bezig in de coulissen van de macht en gebruik het statuut van volksvertegenwoordiger in binnen- en buitenland om die ideeën waar ik voor verkozen ben door te drukken. Als men morgen zegt: dat kan allemaal niet meer, voor mij niet gelaten."



"Zoek het niet in Antwerpen"

"De waarheid is dat mijn wedde afgetopt is. Ik verdien anderhalve keer een parlementaire wedde en het merendeel van mijn loon als burgemeester krijg ik daardoor niet. Als ik morgen niet meer in de Kamer zit, dan zal me dat niet gek veel geld kosten. Als u grote verdieners wil zoeken op het lokale niveau, dan moet u echt niet in Antwerpen zijn. Dan mag u de envelopjes van een aantal andere burgemeesters gaan controleren."



"Race to the bottom"

"Ik vind dit eerlijk gezegd een vorm van stielbederf. Als je 'schandaal' roept rond de wedde van een politicus, dan ga je natuurlijk altijd gelijk krijgen. Dan begint een 'race to the bottom', met de vraag waar die eindigt. Mensen zullen allicht pas tevreden zijn als je het helemaal gratis doet, zoals in de negentiende eeuw. Mensen zoals Calvo en de manier waarop Groen nu tekeergaat, dat maakt de politiek kapot. Zijn er wantoestanden? Zeer zeker. Moet er gesaneerd worden in intercommunales? Absoluut, maar niet alles is een schandaal. En niet alles wat politici doen, moet onbezoldigd zijn. Sommige mensen -geloof het of niet- zijn echt bekwaam om bedrijfsbeheer te doen vanuit de politiek en daar mag een vergoeding tegenover staan. Maar dat moet transparant, daar ben ik het mee eens."