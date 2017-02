Peeters wil dat ook nv's vergoeding politici bekendmaken: "Alle bijverdiensten op tafel"

Door: redactie

14/02/17 - 05u02

Elk bedrijf waarin de overheid een meerderheidsaandeel heeft, moet vrijgeven hoeveel zijn bestuurders verdienen. Dat voorstel legt economieminister Kris Peeters (CD&V) op de regeringstafel na de PubliPart-affaire.

De onthulling dat intercommunales via dochterondernemingen en allerlei nv's ontsnappen aan toezicht en financiële beperkingen, heeft wat losgemaakt. Gisteren lanceerden zowat alle partijen voorstellen: om de controle te verstrengen (N-VA), de intercommunales te privatiseren (Open Vld), bijverdiensten af te toppen (Groen), de aangifte van bestuursmandaten verplicht te maken (CD&V) en volledige transparantie te bieden over de vergoedingen die politici daarvoor krijgen (sp.a).



Twee codes

Volgens minister van Economie Kris Peeters (CD&V) kan dat laatste heel snel in de praktijk gebracht worden. "Momenteel zijn er twee codes rond transparantie in beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven: de code-Daems en de code-Buyse. Die zijn verdienstelijk, maar houden geen verplichte aangifte in", aldus Peeters. Vaak wordt een totale som bekendgemaakt in het jaarverslag, maar niet hoeveel elke bestuurder individueel verdient.



Stielbederf

"Via een aanpassing in het economisch wetboek zou het mogelijk zijn om ondernemingen waarin de overheid een meerderheidsparticipatie heeft, te verplichten tot het bekendmaken van de uitgekeerde vergoedingen aan uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders", klinkt het op het kabinet-Peeters. De vicepremier zal het plan nu voorleggen aan de regering. Open Vld-vicepremier Alexander De Croo toont zich bereid het te bekijken en ook N-VA-voorzitter Bart De Wever staat open voor meer transparantie. "Maar schande spreken van elke wedde van een politicus is stielbederf", haalde hij gisteren in 'Terzake' uit naar Groen, dat Antwerps N-VA-schepen Koen Kennis in het vizier genomen had.



