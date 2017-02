Nieuwe Gentse sp.a-lijsttrekker belooft geen onaangename verrassingen

Door: redactie

PubliPart Rudy Coddens, de nieuwe Gentse lijsttrekker voor sp.a, belooft dat er geen lijken uit de kast zullen vallen over de vergoedingen die hij krijgt voor verschillende mandaten. Tijdens De Ochtend speelde Coddens vandaag open kaart over zijn verloning. "Je mag er met de loepe op zitten", aldus de nieuwe socialistische kopman in de Arteveldestad.

Coddens is momenteel OCMW-voorzitter in Gent. Hij zal bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 de sp.a-lijst trekken, nadat Tom Balthazar de handdoek in de ring gooide omwille van het dossier-Publipart. Of dat in kartel met Groen zal zijn, daarover moeten de groene leden zich uitspreken. "Ik heb daar bijzonder veel vertrouwen in", dixit Coddens. Hij begrijpt dat wanneer een dossier als Publipart opduikt, dit geen deugd doet aan het vertrouwen en dat je niet zomaar kan overgaan tot de orde van de dag.



De zaak-Publipart draait rond torenhoge vergoedingen en investeringen in dubieuze bedrijven. Coddens beloofde dat er bij hem geen onaangename verrassingen zullen opduiken. Hij verklaarde op jaarbasis ongeveer 97.000 euro te krijgen voor zijn schepenambt, met daarbovenop 10.000 euro per jaar voor andere verantwoordelijkheden en vergaderingen waar hij aan deelneemt. "Je mag er met de loepe opzitten".