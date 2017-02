Moedermaatschappij PubliLec keerde 1,7 miljoen uit aan vier werknemers

JEROEN BOSSAERT

Er hangt een waas van mysterie rond de intercommunales. Uw krant ontdekte dat PubliLec, de moedermaatschappij van PubliPart, 1,7 miljoen euro heeft uitgekeerd aan vier personeelsleden. Het zou om consultants gaan, maar dat kon geen van de gecontacteerde Vlaamse bestuurders ons met zekerheid bevestigen.

Afgelopen weekend kon u al lezen over de weinig transparante praktijken binnen intercommunale PubliPart, maar moedermaatschappij PubliLec blijkt in hetzelfde bedje ziek. Die heeft drie taken: aandeelhouder zijn in PubliPart en in EDF Luminus en een pensioenfonds beheren voor ex-werknemers van voormalige Luikse, Gentse en West-Vlaamse energiebedrijven. "De holding is in feite een lege doos", zegt onafhankelijk bestuurslid Christian Buyse. Hoewel de intercommunale niks produceert, telt het sinds 2012 wel vier zeer goed betaalde werknemers. In 2015 ontvingen zij 425.000 euro, dat komt overeen met een bruto maandloon van 8.850 euro.



Consultants

Het gaat sinds 2012 om 1,7 miljoen euro. Het zijn "werknemers die ter beschikking van de onderneming staan", maar van wie niet aangegeven wordt wat hun taak is of hoeveel uren ze gepresteerd hebben. Vier Vlaamse bestuursleden die we contacteerden, vielen uit de lucht. Enkel Dirk Holemans van Groen kon het bedrag deels verklaren. "We hebben de voorbije jaren twee onderzoeken besteld bij consultants. Eén over ons pensioenfonds en één over Luminus." Als dat de enige taken waren, dan hebben de vier voor dat werk in totaal meer dan anderhalf miljoen euro ontvangen. Holemans: "Ik durf er mijn hand niet voor in het vuur steken dat het volledige bedrag daarmee verklaard is."



De voorzitter van de intercommunale, Eric Vanbrabant (PS), was onbereikbaar voor verduidelijking, net als Gents schepen Christophe Peeters (Open Vld). De mist rond de personeelsvergoeding bewijst alvast de noodzaak van het voorstel van sp.a-voorzitter John Crombez. Die pleit voor onvoorwaardelijke en totale transparantie. "Over alle partijgrenzen heen."



