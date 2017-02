Groen pleit voor totale openheid rond mandaten politici en decumul

Door: redactie

12/02/17 - 21u11 Bron: Belga

Bjorn Rzoska. © belga.

Voor de partij Groen is transparantie een essentieel onderdeel van de hervorming van intercommunales. Partijvoorzitster Meyrem Almaci en Vlaams fractieleider Björn Rzoska roepen in een persbericht op tot een totale openheid over de mandaten van politici bij intercommunales en een decumul bij uitvoerende mandaten.

"Groen staat voor een eerlijke en transparante politiek. Absolute duidelijkheid over mandaten van politici is daar een essentieel onderdeel van", aldus Rzoska.



"Onze voorstellen van deze week omtrent decumul in het parlement kaderen in dat streven naar een zuivere en ethische politiek", aldus Almaci. "We reiken de hand naar andere partijen om dit samen te doen."



"Zuivere en ethische politiek is essentieel om het vertrouwen met de burger te versterken", aldus Rzoska, die ook zegt dat Groen vragende partij is om het systeem van intercommunales te hervormen. "Daar hebben we in het Vlaamse parlement al voorstellen voor ingediend", klinkt het. "Privatiseren zorgt net voor minder transparantie in intercommunales. Voor ons is transparantie net cruciaal bij het hervormen daarvan."



Eerder vandaag zei sp.a-voorzitter John Crombez dat politici volledig transparant moeten zijn over hun mandaten en over de vergoedingen die ze daarvoor krijgen. Hij wil ook zoveel mogelijk mandaten schrappen. Hij reageerde zo op de affaire rond Publipart, die leidde tot het ontslag van de Gentse sp.a-schepen en kandidaat-burgemeester Tom Balthazar.