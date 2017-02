Tom Balthazar: advocaat, broer van Nic, docent, zoon van eregouverneur en 16 jaar politicus

bewerkt door: redactie

Tom Balthazar kondigde vandaag zijn ontslag aan uit de actieve politiek na berichtgeving in Het Laatste Nieuws over beleggingen en vaste vergoedingen bij de financiële holding Publipart, waarin hij zetelde als vertegenwoordiger van de stad.

Tom Balthazar is de broer van televisiefiguur Nic Balthazar en de zoon van eregouverneur en professor-emeritus Herman Balthazar. Hij groeide op in Sint-Amandsberg en werkte tijdens de jaren tachtig drie jaar als freelancejournalist voor De Morgen. Naast het schrijven van juridische artikelen, pende Balthazar zijn politieke visie ook in verschillende boekjes neer. Vóór 2007 was Tom Balthazar advocaat, gespecialiseerd in medisch recht, waarvoor hij ook hoofddocent was aan de UGent.



Sinds 2001 zat Tom Balthazar in de Gentse gemeenteraad, hij zetelde toen als fractieleider onder het burgemeesterschap van Frank Beke. Van begin 2007 bekleedde Balthazar een uitvoerend mandaat. Tot 2010 was hij schepen van Milieu en Sociale Zaken, maar toen Karin Temmerman naar de Kamer vertrok, kwamen daar de bevoegdheden Stadsontwikkeling en Wonen bij, terwijl de bevoegdheid Sociale Zaken overgedragen werd.