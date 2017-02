Tom Balthazar neemt ontslag als schepen in Gent na PubliPart-affaire

Door: redactie

11/02/17 - 18u39

© James Arthur.

Tom Balthazar neemt ontslag als schepen van sp.a in Gent en als lijsttrekker voor de kartellijst sp.a-Groen. De beslissing komt er nadat hij genoemd werd in het schandaal rond de intercommunale PubliPart. "Niet omdat ik een ernstige fout gemaakt heb of schuld zou moeten bekennen, maar omdat ik de toekomst van een progressief Gent niet wil laten verlammen door maanden van schandalen en opgeklopte discussies over vergoedingen", meldt hij in een persbericht. De sp.a verliest op die manier de gedoodverfde opvolger voor Daniël Termont.

Balthazar verduidelijkt dat alle opdrachten die hij daar uitvoerde in het belang en in opdracht van de stad Gent waren. "Dat neemt niet weg dat de discussie over het beheer van Publipart kan blijven aanhouden en dat zowel over het stelsel van de vaste vergoedingen als over het duurzaam beheer van de fondsen opmerkingen mogelijk zijn. Misschien had ik hier (als vertegenwoordiger van een minderheidsaandeelhouder die wou uittreden) eerder opmerkingen moeten over maken."



Hoewel hij de vragen en verontwaardiging van vele Gentenaars kan begrijpen, zegt Balthazar dat hij en zijn partij zien dat sommige groepen om louter politieke redenen het schandaal willen opkloppen en uitbuiten. "In een dergelijke sfeer van schandalen en verdachtmakingen is het niet mogelijk om een ploeg aan te voeren. Zonder vertrouwen kan je niet overtuigen. Zonder onbetwist gezag kan je geen burgemeester worden."



Met veel spijt

Daarom besliste Balthazar, in overleg met zijn partij, om zijn ontslag aan te beiden als lijsttrekker en als schepen. Hij zegt de beslissing met veel spijt te nemen. "Ik was bereid om het beste van mijzelf te geven voor onze stad en voelde daarbij de steun van velen."



Balthazar besluit zijn mededeling dat geld niet de drijfveer was voor zijn inspanningen. "Anders zou ik wel andere keuzes gemaakt hebben in mijn professionele loopbaan", klinkt het.



"Erg belangrijk dossier"

Eerder had Balthazar samen met collega Christophe Peeters (Open Vld) in een communiqué laten weten dat ze al geruime tijd onderhandelen om uit PubliLec te stappen - dat is de moedermaatschappij van PubliPart. "We hebben op de gemeenteraad bij aanvang van de legislatuur beslist om eruit te stappen. Het gaat voor de stad om een erg belangrijk dossier", zegt Peeters.



"In 2015 konden we na moeilijke onderhandelingen met andere aandeelhouders al 9,9 miljoen euro als ontvangst voor de stad Gent realiseren. De waarde van de resterende aandelen is geraamd op 43,4 miljoen euro. Tom en ik werken hard verder om ook dat bedrag terug te halen. Het staat als ontvangst ingeschreven in onze begroting, voor investeringen in scholen, wegen en parken", aldus schepen Peeters.



"Veel tijd aan besteed"

Balthazar benadrukte dan weer dat hij al veel werk stak in de onderhandelingen. "Ik besteedde erg veel tijd aan dit complexe dossier. Hierbij hoort overleg met de andere aandeelhouders, onderhandelingen met andere bestuurders, vergaderingen met juristen en financieel raadgevers. Het werk was dus zeker niet beperkt tot de formele vergaderingen van de raden van bestuur." Balthazar herhaalde dat hij in januari jongstleden uit de raad van bestuur van PubliPart stapte.



De vraag rijst waarom de andere aandeelhouders van PubliLec - een verzameling van intercommunales - zo moeilijk doen over de uitstap van Gent. Maar daar werd in het communiqué niet over uitgeweid.



Zitpenningen

Peeters en Balthazar bleven ook op de vlakte over de royale zitpenningen die uitgedeeld werden. Ze hielden het bij een algemeen statement. "Wij ondersteunen een verdere hervorming van de intercommunales en ondergeschikte structuren, met het beëindigen van vaste vergoedingen en de vermindering van het aantal bestuurders".



Ook over de dubieuze beleggingen in bedrijven die de mensenrechten schenden en de investeringen in onder meer autohandelaar Cardoen repte het duo met zeer weinig woorden.



"Essentiële verschillen"

"De beleggingen van PubliPart gebeuren op voorstel van financiële specialisten. Op geen enkel moment hebben wij aanwijzingen gehad dat er belegd werd in betwiste activiteiten zoals wapenhandel".



In een drie pagina's tellende mededeling legden Peeters en Balthazar voorts uit dat er "essentiële verschillen" zijn tussen de raden van bestuur van Publipart en de omstreden sectorcomités van Publifin (waarvan Publipart een kleindochter is). Ook benadrukten ze dat elke vergoeding zonder tegenprestatie "niet te verantwoorden is".



De bestuursleden keerden zich in 2015 360.000 euro uit voor... tja voor wat? Waarom is de bestuursraad zo'n allegaartje? In welke omstreden bedrijven wordt belegd? Lees het volledige dossier in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.