Poetin: "Wie vals nieuws over Trump verspreidt, is erger dan prostituees"

De Russische president Poetin heeft vandaag gezegd dat wie "vals nieuws" over verkozen president Donald Trump verspreidt "erger is dan prostituees". Poetin deed dat tijdens een persconferentie met zijn Moldavische ambtsgenoot in het Kremlin. Het spionagedossier waarin wordt gesteld dat Russische inlichtingendiensten belastend materiaal over Donald Trump bezitten, waaronder een video die zou opgenomen zijn in een hotel in Moskou, deed Poetin af als een hoax.

Poetin beschuldigde de uittredende president Obama ervan te pogen "de legitimiteit van Poetins overtuigende kiesoverwinning te ondermijnen" en suggereerde dat het Witte Huis het spionagedossier liet lekken.



De Amerikaanse autoriteiten hebben de details van het dossier niet bevestigd, maar verklaarden tegenover CBS News te geloven dat Rusland zogenaamde 'kompromat' of belastend materiaal tegen Trump verzamelde. De inlichtingendiensten van Poetin staan erom bekend zaken te vergaren die als chanteermiddel kunnen gebruikt worden.



Verscheidene bronnen binnen de Amerikaanse overheid en inlichtingendiensten verklaarden vorige week dat een addendum bij het geheime rapport over de Russische pogingen om de verkiezingen in de VS te manipuleren 'onbevestigde' details bevatte over belastende en obscene informatie over Donald Trump bevatte.



Die informatie kwam oorspronkelijk van een voormalige Britse spion en werd vorig jaar overgemaakt aan Amerikaanse inlichtingen- en overheidsdiensten. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten zijn de Britse spion en zijn netwerk zeer betrouwbaar. Maar omdat de informatie zo gevoelig ligt - er wordt onder meer beweerd dat Trump prostituees inhuurde om op elkaar te plassen op het bed waarin de Obama's eerder hadden geslapen - werd dat addendum niet toegevoegd aan het geheime rapport dat vorige week verspreid werd. Lees ook Poetin: "Trump bezocht geen Russische prostituees. Ze zijn nochtans de beste ter wereld"

