Poetin: "Trump bezocht geen Russische prostituees. Ze zijn nochtans de beste ter wereld"

De Russische president Vladimir Poetin betwijfelt dat zijn aankomende Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump Russische hoertjes bezocht, hoewel "zij de beste ter wereld zijn". Nog volgens een grappende Russische president, tijdens een persconferentie, lopen de Russische inlichtingendiensten niet achter elke miljardair aan. "Dat is totale waanzin."

Tijdens zijn bezoek aan Rusland in november 2013, toen hij volgens een onbevestigd rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten toekeek wanneer twee prostituees plasseks hadden, was hij "gewoon een zakenman, een van de rijkste mensen van Amerika", aldus Poetin. Hij voegde eraan toe "zelfs niet te weten dat Trump politieke ambities" had en hem nog nooit ontmoet te hebben.



Volgens een onbevestigd rapport, dat vorige week door verschillende Amerikaanse media werd gepubliceerd, hebben de Russen Trump bespioneerd met de bedoeling hem te kunnen chanteren.



"Weet u, ik kan me moeilijk inbeelden dat hij meteen na zijn aankomst naar zijn hotel gelopen is om meisjes te zien met een beperkt sociaal bewustzijn, hoewel ze natuurlijk de beste ter wereld zijn", zei Poetin, die er net niet in slaagde een glimlach te onderdrukken. Hij herpakte zich onmiddellijk en voegde eraan toe dat prostitutie "een ernstig, vreselijk maatschappelijk fenomeen" is.



"Maar zij die zulke vervalste documenten hebben besteld, zijn nog slechter dan prostituees", klonk het. Voor Poetin bewijzen zulke berichten "de aftakeling van het niveau van de westerse elite".