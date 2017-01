Trump retweet compliment aan verkeerde Ivanka

Door: Barbara de Jong

17/01/17 - 14u33 Bron: AD.nl

Donald Trump en zijn dochter Ivanka © afp.

De telefoon van de Britse Ivanka Majic stond vanochtend roodgloeiend dankzij een foutje van de aankomende Amerikaanse president Trump. 'The Donald' dacht een compliment aan zijn dochter Ivanka te retweeten, maar merkte niet dat de verkeerde Ivanka was getagd.





De twitteraar die het bericht opstelde, noemde Trumps dochter  'een geweldige vrouw met een puur karakter en klasse'. De trotse vader deelde het bericht met al zijn miljoenen volgers. Binnen een mum van tijd volgden duizenden retweets, niet in de laatste plaats omdat de verkeerde Ivanka werd gecomplimenteerd. De Britse Ivanka Majic twittert namelijk onder de naam @Ivanka en Trumps dochter met @IvankaTrump.



Toen Majic vanochtend wakker werd, zag ze talloze notificaties op haar smartphone. Maar al snel had ze haar twitterrepliek voor Trump klaar. "En jij bent een man met grote verantwoordelijkheden. Ik wil je aanraden voorzichtiger om te gaan met Twitter en meer tijd te steken in het leren over klimaatveranderingen."



Aandacht

Het is overigens niet de eerste keer dat Majic werd verward met Ivanka Trump op de sociale media. In het verleden zochten twitteraars wereldwijd contact omdat ze dachten met Ivanka Trump te maken te hebben. "Ik probeerde ze dan over te halen op Hillary Clinton te stemmen", bekent Majic aan BBC. "Het is wel grappig dat ik op deze manier nu in de belangstelling sta. Mijn politieke opvattingen staan echt mijlenver van die van Trump vandaan."



Majic - die al sinds 2007 twittert - weet nog niet of ze haar gebruikersnaam verandert. Ze gebruikt het medium niet zo vaak.