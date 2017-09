"Trumps schoonzoon en adviseur gebruikte privémail in Witte Huis"

Bewerkt door: redactie

25/09/17 - 02u15 Bron: Reuters

Jared Kushner is op weg naar een vergadering in het Witte Huis. © afp.

Jared Kushner, de schoonzoon en een van de belangrijkste adviseurs van president Donald Trump, heeft eind vorig jaar privémail gebruikt om politieke kwesties te bespreken of door te sturen naar hoge Witte Huis-medewerkers of adviseurs van buiten. Dat meldt de Amerikaanse politieke nieuwssite Politico.

De kwestie is vooral pikant, omdat Kushner nu precies heeft gedaan waarvan Trump tijdens zijn campagne zo'n schande sprak: ook Hillary Clinton had in haar periode als minister van Buitenlandse Zaken soms haar privé-account gebruikt, wat haar tijdens de campagne op een tirade van Trump kwam te staan.



'Lock her up'

Zijn gevleugelde uitspraak 'Lock her up' werd geregeld door hem en zijn aanhang gescandeerd tijdens campagnebijeenkomsten. Trump beloofde zijn kiezers dat hij Clinton zou laten opsluiten als hij tot president gekozen zou worden. Maar aan die verkiezingsbelofte heeft hij nooit gevolg gegeven.



Niet de enige

Volgens Politico was Kushner niet de enige. Ook voormalig stafchef Reince Priebus, strateeg Steve Bannon en economisch adviseur Gary

Cohn zouden af en toe hun privémail hebben gebruikt.



De nieuwssite zegt ruim 20 e-mails te hebben ingezien die het privégebruik bevestigen.