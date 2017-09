Kim Jong-Un reageert op Trumps VN-speech: "Ik zal de geestelijk gestoorde Amerikaanse sukkel met vuur afzetten"

IB

22/09/17 - 01u30 Bron: Reuters, ANP

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un. © ap.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un heeft gereageerd op de toespraak die de Amerikaanse president Donald Trump deze week aan de Verenigde Naties gaf. De Noord-Koreaanse leider noemt Trumps toespraak een "oorlogsverklaring" en een bewijs dat hij met zijn nucleaire programma "op het correcte pad" is.

Donald Trump tijdens zijn speech voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, waarin hij opriep tot de totale vernietiging van Noord-Korea als het land niet stopte met het bedreigen van de VS en de wereld. © photo news.

Kim Jong-Un zei vandaag dat Noord-Korea als antwoord op Trumps bedreiging zijn land te vernietigen "het hoogste niveau van de hardste lijn van tegenmaatregelen in de geschiedenis" tegen de Verenigde Staten zal aanwenden.



De Noord-Koreaanse dictator noemde Trump "mentaal achterlijk" en zijn toespraak de "meest wrede oorlogsverklaring in de geschiedenis". Verder zei hij dat Trumps VN-toespraak Pyongyang bevestigde dat het nucleaire programma "het juiste pad" was. "Zijn opmerkingen hebben me overtuigd dat het pad dat ik koos het juiste is en dat ik deze weg tot het einde moet volgen."