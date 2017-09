VIDEO: Waar ligt Nambia? Trump verzint nieuw Afrikaans land

Door: redactie

21/09/17 - 13u59 Bron: BBC, CNN, Business Insider

© ap.

video Tijdens een lunch met Afrikaanse leiders in New York heeft Amerikaans president Donald Trump de gezondheidszorg in Nambia uitgebreid geprezen. Welke leider zich aangesproken mocht voelen, is niet duidelijk: Nambia bestaat namelijk niet.

Tijdens de ontmoeting, in de marge van de VN-bijeenkomst in New York, somde de president enkele belangrijke verwezenlijkingen in de Afrikaanse landen op. "In Guinee en Nigeria bestreden jullie een verschrikkelijke ebola-uitbraak", klonk het. "De gezondheidszorg in Nambia is steeds meer zelfvoorzienend."



Trump maakte tijdens zijn toespraak tweemaal melding van 'Nambia'. Op sociale media werd al snel gespeculeerd of hij daarmee verwees naar Namibië, Zambia of Gambia.



Namibië

Het Witte Huis verklaarde later dat Trump het had over de zuidelijke republiek Namibië. Het land ontsnapte twee jaar geleden aan de ebola-uitbraak die duizenden levens heeft geëist in Afrika. Namibië was op dat moment bezig met een grondige hervorming van de gezondheidszorg om een uitbraak af te wenden.