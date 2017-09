Noord-Korea: "Trumps toespraak klonk als hondengeblaf"

Bewerkt door: Redactie

21/09/17 - 05u25 Bron: Reuters

De toespraak van Trump werd uitgezonden op televisieschermen in Zuid-Korea. © ap.

In een toespraak bij de Verenigde Naties (VN) dreigde Donald Trump gisteren met de totale vernietiging van Noord-Korea. Die waarschuwing van de Amerikaanse president lijkt weinig indruk te maken. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken heeft de speech deze nacht "het geluid van een blaffende hond" genoemd.

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Ri Yong Ho (links). © ap.

Wereldleiders zijn deze week bijeen in New York voor de jaarlijkse VN-vergadering. Minister Ri Yong Ho gaf daar aan journalisten een eerste officiële reactie op Trumps toespraak. "Er is een gezegde 'zelfs als de honden blaffen, gaat de optocht door'", aldus Ri. "Als Trump dacht ons te kunnen verrassen met hondengeblaf dan is hij blijkbaar aan het dromen." Op de vraag wat hij van de bijnaam 'raketman' voor de Noord-Koreaanse leider vindt, antwoordde Ri alleen: "Ik heb medelijden met Trumps medewerkers."



Zelfmoordmissie

Ri is vrijdag zelf aan de beurt om een toespraak bij de VN te houden. De Amerikaanse president zei in zijn speech: "Raketman is bezig aan een zelfmoordmissie, voor hemzelf en voor zijn regime." Trump reageerde op de recente raketlanceringen en kernproeven van Noord-Korea. "Als we worden gedwongen onszelf of onze bondgenoten te verdedigen, zullen we geen andere keus hebben dan Noord-Korea compleet te vernietigen", stelde hij.