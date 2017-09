Californië klaagt Trump aan om geplande grensmuur

Door: Rosa Oosterhoff

Californië begint een rechtszaak tegen president Donald Trump. Daarmee keert de Amerikaanse staat zich tegen Trumps verkiezingsbelofte om een muur te bouwen bij de grens met Mexico.

Volgens Beccera probeert Trump met zijn plannen belangrijke lokale en federale wetten te omzeilen op het gebied van immigratie. "Niemand kan de wet negeren. Zelfs niet de president van de Verenigde Staten'', zo stelt de advocaat tijdens een persconferentie in San Diego. Hij geeft aan dat het algemene beleid op het gebied van immigratie geaccepteerd wordt, 'maar als het in onze achtertuin gebeurt, dan eisen we dat alles wel volgens de wet verloopt'.



Beccera is niet de eerste die een zaak probeert aan te spannen tegen Trump. Meerdere milieugroeperingen hebben in het verleden ook al geprobeerd om de plannen middels een rechtszaak te stoppen. Beccera heeft mogelijk meer succes als hij kan bewijzen dat de regering van Trump met de plannen voor de muur daadwerkelijk haar gezag heeft overschreden.