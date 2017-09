Iraanse president haalt uit naar Trump: "Zijn speech was onwetend, absurd en vol haat"

Bewerkt door: ADN

20/09/17 - 20u16 Bron: Belga

© epa.

De Iraanse president Hassan Rohani heeft in zijn toespraak vandaag voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de speech die Trump op dezelfde plaats hield, bestempeld als "onwetend, absurd en vol haat". Terwijl Trump waarschuwde voor 'schurkenstaten' (rogue nation), waarschuwde Rohani voor "schurken-nieuwkomers" (rogue newcomers) op het politieke toneel.

De Iraanse leider maakte voorts duidelijk dat zijn land zich aan het akkoord over kernenergie met de internationale gemeenschap (uit 2015) houdt en zal houden, maar dat Iran "een resoluut antwoord" zal bieden mocht het akkoord geschonden worden. Door te dreigen met het verscheuren van dat verdrag ondermijnt Washington zijn eigen geloofwaardigheid en haalt het het internationale vertrouwen in overleg als oplossing voor problemen onderuit, luidde het.



De Verenigde Staten, aldus Rohani, zeggen miljarden te hebben uitgegeven om het Midden-Oosten "vrede en stabiliteit" te brengen. In de plaats daarvan, zei de Iraanse president, brachten zij "oorlog, ellende, armoede en een toename van extremisme en terrorisme".



Trump zelf liet vandaag weten dat hij "een besluit" heeft genomen over Amerikaanse betrokkenheid bij de nucleaire deal met Teheran. Dat was het dan: welk besluit dat is, zal hij "nog laten weten". Eerder had de VS-president gezegd in oktober de knoop door te zullen hakken.