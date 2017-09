Trump laat zich inspireren door Franse nationale feestdag en wil ook een militaire parade op 4 juli

EB

18/09/17 - 23u39 Bron: Reuters, ANP

Trump zegt geïnspireerd te zijn door de parade die hij in Parijs zag op de Franse nationale feestdag op 14 juli. © epa.

De Amerikaanse president Donald Trump overweegt om een militaire parade in Washington te houden op Onafhankelijkheidsdag (4 juli). Trump zegt geïnspireerd te zijn door de parade die hij in Parijs zag op de Franse nationale feestdag.

Trump kwam met het idee aan het begin van een ontmoeting met de Franse president Emmanuel Macron, vandaag in de marge van de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Trump zei dat hij zijn stafchef van het Witte Huis, de gepensioneerde generaal John Kelly, heeft gevraagd te kijken naar de mogelijkheid zo'n parade te organiseren voor de Amerikaanse militaire macht.



Trump zei dat hij zich had verwonderd over de Franse parade die hij zag samen met Macron op 14 juli. "In grote mate door waar ik getuige van was, zouden we iets dergelijks kunnen doen op 4 juli in Washington langs Pennsylvania Avenue", zei hij tegen verslaggevers. "We kijken er eigenlijk naar uit."