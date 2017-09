Trump teleurgesteld in VN: "Bureaucratie en slecht bestuur"

Bewerkt door: ESA

Verenigde Naties De Verenigde Naties zijn met "echt nobele doelstellingen" gesticht maar moeten het vertrouwen van de mensen doorheen de wereld herwinnen. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd.

"De jongste jaren heeft de VN niet zijn volledig potentieel gehaald vanwege bureaucratie en slecht bestuur", zei de bewoner van het Witte Huis.



De kosten voor de volkerenorganisatie zijn gestegen: sedert het jaar 2000 met 140 procent. Het aantal medewerkers verdubbelde sindsdien. "We zien niet de resultaten in de lijn van deze investeringen", aldus Trump op een bijeenkomst op hoog niveau voor hervormingen binnen de VN, op de eerste dag van de Algemene Vergadering van de organisatie.



"De Verenigde Naties dienen zich meer te concentreren op mensen en minder op bureaucratie", zei de Amerikaanse president.



Hij prees secretaris-generaal Antonio Guterres om "de gang van zaken te veranderen en niet vast te zitten aan werkwijzen die in het verleden niet werkten".