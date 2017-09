Dit voormalige fotomodel is Trumps hoop in bange dagen

Gerben van 't Hof

16/09/17

Hope Hicks wordt al de 'Trumpfluisteraar' genoemd: zij is de enige medewerker die echt invloed op hem heeft en naar wie hij echt luistert. © afp.

Hope Hicks (28) zit vanaf nu achter Donald Trumps communicatie met de buitenwereld. Een loodzware klus, maar de president heeft een blind vertrouwen in het voormalige fotomodel.

Het is een puinhoop bij het communicatiebureau van Donald Trump. Telefoontjes blijven onbeantwoord. Het kantoor draait op halve kracht en mensen werken langs elkaar heen. Maar Hope Hicks weet te midden van de chaos stand te houden.



De een na de andere medewerker vliegt de laan uit. Behalve Hicks. Ze is loyaal aan de president en die vindt loyaliteit in veel gevallen belangrijker dan competentie. Zo kan het, dat de 28-jarige Hicks wordt gepromoveerd en de leiding krijgt over het communicatiebureau, en dat is een hels karwei. Lees ook Hope Hicks is Trumps nieuwe vaste communicatiedirecteur

Geduld Van Trump is bekend dat hij weinig geduld heeft met zijn medewerkers. Zelfs Hicks heeft nu een proeftijd gekregen. Als directeur communicatie fungeert ze als Trumps klankbord als hij een boodschap naar buiten wil brengen. Ze bepaalt ook wie hem te spreken krijgt. Nu al is 'Hopie' of 'Hopester', zoals Trump haar noemt, de politiek medewerker die het langst voor hem werkt. Ze zou de president voor zich hebben gewonnen doordat ze hem niet wil veranderen, maar het hem mogelijk maakt zijn werk te doen.



De vraag is hoe zij Trumps communicatie nu gaat sturen. De president reageert niet op gebeurtenissen, terwijl anderen het juist verstandig vinden om dat wel te doen. Of hij slingert onbezonnen de een na de andere tweet de wereld in.



Tot dusverre heeft niemand in het communicatiekantoor van de president hem daar vanaf kunnen brengen. Oud-directeur Mike Dubke is na een paar maanden vertrokken, zijn opvolger Anthony Scaramucci krijgt al na tien dagen de zak. Perssecretaris Sean Spencer is ook al weg. Drie ontslagen in acht maanden tijd.

Discreet Van Hicks, een gracieuze vrouw met een zachte stem, wordt gezegd dat zij de stijl van Trump wél begrijpt en aankan. Ze is discreet, staat niet graag in de schijnwerpers. ,,Hicks heeft geen ego dat haar in de weg staat. Ze richt zich op het ultieme doel: reclame maken voor de president en voor de VS'', weet oud-directeur Dubke.



Toch is het onmogelijk om geen aandacht te trekken. Hicks loopt op hoge hakken, en draagt peperdure merktassen aan haar arm. Ze neemt altijd uitgebreid de tijd om haar donkere, lange haren te kammen. Hicks is een voormalig fotomodel. Als kind werkt ze voor het modemerk Ralph Lauren, daarna siert ze de voorkant van tienerboeken en sleept ze een contract in de wacht bij het modellenbureau Ford.



In 2013 leert ze Trump kennen. Hicks werkt dan bij het pr-bureau dat wordt ingehuurd om de luxe-goederen van Trumps dochter Ivanka te promoten. Ze springt in het oog. Hoog in de Trump Tower vraagt de toenmalige zakenmagnaat Hicks om voor hem te werken. In een interview met het Amerikaanse blad GQ zegt de president dat "Hope haar werk uitstekend doet".

Nauwe band Ze heeft inmiddels een nauwe band met de familie. Zo nauw dat ze zelfs mee op vakantie gaat in Trumps resort Mar-a-Lago. Hicks viert joodse feestdagen met Ivanka en haar man Jared Kushner en staat zij aan zij naast Trump tijdens diens bezoek aan de paus. Ook draagt ze regelmatig iets uit de kledinglijn van Ivanka, die Hicks 'briljant, aardig en ongekend grappig' vindt.



De twintiger rolt in 2015 de politiek in als ze met Trump op reis gaat. Het blijkt zijn eerste campagnebijeenkomst voor de presidentsverkiezingen. Onderweg beheert ze zijn Twitteraccount. Ze schrijft op wat de president de wereld in wil sturen en laat de berichten daarna versturen. ,,Trump kan het nieuws beheersen met een enkele tweet. Het geeft aan wat voor sterke persoonlijkheid hij is, maar ook hoe goed hij in staat is om de aandacht te vangen,'' zegt ze op de Amerikaanse televisie.