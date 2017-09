Donald Trump neemt 11-jarige ondernemer aan als assistent-tuinman

Christiaan Doolaard

Een 11-jarig kind mag morgen het gazon van Donald Trump maaien. Frank uit de Amerikaanse plaats Falls Church wordt voor één dag aangesteld als assistent-tuinman van het Witte Huis, nadat hij een brief had geschreven aan de president.

In zijn brief vertelde de jongen dat hij zijn eigen bedrijfje was gestart, waarmee hij de gazonnetjes van de buren verzorgt. De jonge ondernemer, die onkruid wieden als zijn specialiteit noemt, sprak in het schrijven volgens Trumps woordvoerder zijn bewondering uit voor 'de zakelijke achtergrond' van de president.



Hij zou het daarom een eer vinden om zijn groene vingers aan het werk te zetten in de tuin van het Witte Huis. Donald Trump waardeert het aanbod van de 11-jarige en mag daarom het gras komen maaien in de Rose Garden, zijn tuin van 38 bij 18 meter. De woordvoerder liet weten dat de president vindt dat Frank 'goed bezig is'.