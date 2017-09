Donald Trump na 9/11: "Juichende moslims" en "Nu is mijn wolkenkrabber de hoogste van Manhattan"

Bewerkt door: LB

12/09/17 - 18u09 Bron: The Independent

Voor hij de 'leider van de vrije wereld' werd, had de vastgoedmagnaat en realityster Donald Trump een en ander te zeggen over de aanslagen van elf september en het is niet overdreven te stellen dat die uitspraken controversieel waren. Zo schepte Donald Trump de dag van de aanslagen op dat zijn wolkenkrabber in Wall Street, de Trump Building, "nu het hoogste gebouw van downtown Manhattan" was. Trump was ook de enige die mensen had zien juichen in Jersey, in wijken "met een grote Arabische bevolking". Een bloemlezing uit Trumps bizarre uitspraken over de aanslagen van 9/11, waarbij 2.996 dodelijke slachtoffers vielen.

40 Wall Street, alias de 'Trump Building'. © Wikimedia. * 11 september 2001. "40 Wall Street (de Trump Building, red.) was het tweede hoogste gebouw in downtown Manhattan. Nu is het het hoogste": dat zei de vastgoedmakelaar met politieke aspiraties de dag dat de Twin Towers instortten op radiostation WWOR. Zakenman Donald Trump kocht de in 1930 gebouwde wolkenkrabber in 1995 voor 8 miljoen dollar.



* Kort na de aanslagen eiste Trump 150.000 dollar overheidssteun voor "gederfde huurinkomsten" en "herstelwerken". Dat geld was oorspronkelijk bestemd voor winkelhouders in de buurt van de Twin Towers.



* November 2015. Toen verklaarde Trump: "Ik zag hoe het World Trade Center neerkwam, en ik zag in Jersey City, New Jersey, duizenden en duizenden mensen die aan het juichen waren toen het gebouw instortte". Trump was al presidentskandidaat toen hij tijdens een bijeenkomst in Alabama zei dat mensen de ramp vierden. Hij herhaalde die bewering later tegenover ABC-anker George Stephanopoulos, en voegde er aan toe dat het gejuich uit buurten in New Jersey kwam "met grote Arabische gemeenschappen". Zowel de politie als de burgemeester van Jersey City, Steven Fulop, spraken Trumps bewering tegen.



Na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek op 22 maart verklaarde binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) in De Standaard dat "een significant deel van de moslimgemeenschap danste naar aanleiding van de aanslagen". Een uitspraak die veel kritiek oogstte en nooit werd gestaafd. Lees ook "Saoedische overheid financierde generale repetitie voor de aanslagen van 9/11"