Hope Hicks is Trumps nieuwe vaste communicatiedirecteur

Bewerkt door: sam

12/09/17 - 18u13 Bron: Belga

© reuters.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft van de 28-jarige Hope Hicks zijn permanente communicatiedirecteur gemaakt.

Hicks, die al enkele jaren voor Trump werkt, was in augustus ad interim tot die post benoemd ter vervanging van Anthony Scaramucci, die in juli werd ontslagen.



Scaramucci, die het maar een tiental dagen wist uit te zingen, volgde op zijn beurt Sean Spicer op, die zelf ontslag had genomen.



Hicks had de job in augustus aanvaard op voorwaarde dat het tijdelijk was, maar lijkt intussen haar twijfels te hebben overwonnen.