'Winter White House' Mar-a-Lago van Trump ontruimd

8/09/17 - 11u05 Bron: Belga

Mar-a-Lago, het 'Winter White House' van de Amerikaanse president Donald Trump in Florida, is vrijdag ontruimd uit voorzorg voor de doortocht van orkaan Irma. De golfclub in Palm Beach ligt pal in de zone die de Amerikaanse autoriteiten ontruimd willen zien voor de storm van categorie 5 dit weekend aan land gaat.