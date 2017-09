Donald Trump Jr. ondervraagd in Ruslandonderzoek

Bewerkt door: ib

De oudste zoon van Donald Trump, Donald Trump Jr. heeft vandaag vijf uur lang vragen beantwoord over een ontmoeting die hij tijdens de verkiezingscampagne van zijn vader in New York had met een Russische advocate. Hij stond na afloop geen journalisten te woord.

I met with the Senate Judiciary Committee today. I am thankful for their professionalism and courtesy. pic.twitter.com/zIYkNOd4Zn — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) Thu Sep 07 00:00:00 MEST 2017

Donald Trump junior werd ondervraagd door medewerkers van de Senaatscommissie voor juridische zaken. Een handvol overwegend Democratische senatoren zat er bij, maar zij mochten geen vragen stellen. De jongere Trump stond niet onder ede.



Senator Richard Blumenthal, een Democraat, noemde de atmosfeer in de kamer "hartelijk''. De verklaringen van Trump junior maakten volgens hem duidelijk dat er meer te ontdekken valt. Blumenthal zei te verwachten dat de zoon van de president later tijdens een publieke zitting onder ede gehoord zal worden.



Belastende informatie over Clinton

In een vooraf opgestelde verklaring gaf de jonge Trump aan dat hij in het gesprek met advocate Natalia Veselnitskaja had toegestemd, omdat zij mogelijk belastende informatie had over de Democratische presidentskandidaat Hillary Clinton. Hij vond dat hij haar ,,op zijn minst moest aanhoren'' als zij iets wist over ,,de geschiktheid, het karakter of de kwalificaties van een presidentskandidaat''.