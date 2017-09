Trump schenkt één miljoen dollar aan liefdadigheidsorganisaties

Bewerkt door: ib

7/09/17 - 00u36 Bron: Belga

Donald Trump begroet een jong slachtoffer van orkaan Harvey in Houston. © afp.

Donald en Melania Trump hebben één miljoen dollar geschonken aan twaalf organisaties die hulp en bijstand verlenen aan Texas in de nasleep van de doortocht van Harvey. Dat heeft het Witte Huis vandaag meegedeeld.

Het Rode Kruis en het Leger des Heils ontvingen elk 300.000 dollar, zo gaf woordvoerster Sarah Sanders mee. Reach Out America en Samaritan's Purse kregen elk 100.000 dollar. De overige 200.000 dollar zijn verdeeld onder acht andere organisaties.



Tijdens de verkiezingscampagne had Trump onder vuur gelegen omdat de miljardair verscheidene giften aan liefdadigheidsorganisaties had aangekondigd, maar nooit echt de beloofde fondsen had opgestuurd.



Bij de doortocht van de orkaan Harvey in Texas vielen minstens 42 slachtoffers. De kosten voor de wederopbouw worden geraamd op minstens 180 miljard dollar (152 miljard euro).



Benefietshow

Aanstaande dinsdag vindt ook een grote benefietshow plaats om de slachtoffers van Harvey te ondersteunen. Onder meer Beyoncé, George Clooney en Oprah Winfrey geven acte de présence. Gisteren lieten de organisatoren verstaan dat de opbrengt ook bestemd kan worden voor mensen die eventueel getroffen zouden worden door Irma.



Die orkaan zou binnen enkele dagen Florida bereiken.