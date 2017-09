Donald Trump: "Militaire actie tegen Noord-Korea is niet de eerste optie"

Door: redactie

Crisis Noord-Korea Een militaire oplossing voor het conflict rond het Noord-Koreaanse nucleair en raketprogramma is voor de Amerikaanse president Donald Trump "niet de eerste optie".

"We zullen zien wat er gebeurt. Het (wapengekletter) is zeker niet onze eerste optie", zei het staatshoofd op de luchthaven Andrews tegenover verslaggevers toen hij vertrok naar North Dakota.



Eerder op de dag had Trump telefonisch over de situatie op het Koreaanse schiereiland overlegd met zijn Chinese collega Xi Jinping. Volgens Trump is Jinping het "100 procent eens" met hem.