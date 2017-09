Trumps zoon getuigt achter gesloten deuren voor commissie Russische inmenging

Bewerkt door: LB

6/09/17 - 17u45 Bron: Reuters

Donald Trump en zijn oudste zoon Donald Jr. in februari vorig jaar. © reuters.

De oudste zoon van Amerikaans president Donald Trump, Donald Jr., zal morgen achter gesloten deuren getuigen voor de senaatscommissie die onderzoekt of Rusland de presidentsverkiezingen van vorig jaar heeft beïnvloed. Trump Jr. was in juli uitgenodigd om publiekelijk een getuigenis af te leggen, maar sloot een overeenkomst om achter gesloten deuren te getuigen.

"We kijken uit naar een professionele en productieve ontmoeting en waarderen het dat we de kans krijgen de commissie te helpen", zo liet de advocaat van Trump Jr., Alan Futerfas, weten.



Het staat vast dat de oudste zoon van Trump in de aanloop naar de verkiezingen in juni 2016 contact had met een Russische advocate die banden met het Kremlin onderhoudt.



Rusland overschaduwt de eerste zes maanden van Trumps presidentschap. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten hebben de Russen ervoor gezorgd dat de verkiezingen vorig jaar in Trumps voordeel uitdraaiden. Speciaal aanklager en oud-directeur van de FBI Robert Mueller leidt het onderzoek, dat ook een mogelijke geheime samenwerking tussen Trumps campagnemedewerkers en Moskou onder de loep neemt.



Daarnaast onderzoeken ook verscheidene parlementaire commissies de zaak. Moskou heeft altijd elke vorm van inmenging ontkent. Trump van zijn kant ontkent elke samenwerking tussen zijn campagnemedewerkers en Moskou en heeft het onderzoek al herhaaldelijk als een politieke heksenjacht veroordeeld.



In juli hebben Donald Jr. en de schoonzoon van Donald Trump, Jared Kushner, beklemtoond dat ze nooit iets met de Russische regering hebben bekokstoofd. Ze hebben vorig jaar niet met Moskou samengespannen en hebben geen geheime contacten met het Kremlin gezocht. Dat staat in hun verklaring voor onderzoekers uit het Amerikaanse Congres.