De brief met vier tips die Obama voor Trump achterliet: "Laat de democratie zo sterk achter als je ze kreeg"

Obama ontving Trump in het Witte Huis twee dagen na zijn verkiezing in november vorig jaar. © ap.

Verenigde Staten Slechts enkele uren voor hij in januari de deur van het Witte Huis definitief achter zich dicht trok, schreef de voormalige Amerikaanse president Barack Obama een brief die hij in de bovenste lade van het bureau in het Oval Office achterliet voor zijn opvolger Donald Trump. CNN kon de brief inkijken en stelt dat de Democraat vier cruciale tips achterliet voor de Republikein.

De brief is de laatste directe communicatie tussen de 44ste en de 45ste president van de Verenigde Staten. Beide mannen hebben elkaar nadat Trump Obama uitgeleide deed op 20 januari, niet meer rechtstreeks gesproken.



Met zijn handgeschreven brief, in drieën geplooid en in een enveloppe achtergelaten in misschien wel het beroemdste bureau ter wereld, zette Obama een traditie verder die de presidenten voor hem in gang hadden gezet. Al is zijn brief wel bijna dubbel zo lang als die van zijn voorgangers.



Obama stelt zich in de brief verzoenend op tegenover zijn opvolger en feliciteert Trump meteen in de eerste zin voor zijn "opmerkelijke campagne". Volgens Obama hebben miljoenen Amerikanen hun hoop in hun nieuwe president gesteld, "en wij allemaal, ongeacht onze partijvoorkeur, zouden moeten hopen op meer welvaart en veiligheid tijdens uw presidentschap." Lees ook Dodelijke drugsepidemie grijpt om zich heen: aantal doden door fentanyl verdubbeld in VS

Vier tips De voormalige Amerikaanse president werd op de dag van Trumps eedaflegging in het Oval Office gefotografeerd met mogelijk de brief die hij voor zijn opvolger achterliet. © reuters. Trump krijgt daarna van Obama vier tips mee, hoewel de ex-president niet weet of het advies nuttig zal zijn. Want: "Dit is een uniek ambt, zonder duidelijke richtlijnen voor succes."



Obama stelt ten eerste dat hij en Trump "op verschillende manieren" allebei gezegend zijn met een groot fortuin. "Niet iedereen heeft zoveel geluk. Het is aan ons om alles te doen wat we kunnen om ervoor te zorgen dat elk kind en elk gezin dat hard wil werken, hogerop kan klimmen."



Ten tweede is "Amerikaans leiderschap in de wereld" volgens Obama onmisbaar. "Het is aan ons, door actie te ondernemen en een voorbeeld te stellen, om de internationale orde te bewaren die sinds het einde van de Koude Oorlog stelselmatig toeneemt en waar onze eigen welvaart en veiligheid van afhangt."



In een derde tip maant Obama, die tijdens de presidentscampagne openlijk twijfelde aan Trumps capaciteiten als president, hem aan om bescheiden te blijven en de democratie te blijven waarborgen. "Wij nemen dit ambt maar tijdelijk op. Dat maakt van ons de wachters van de democratische instituten en tradities, zoals de kracht van de wet, de scheiding der machten, gelijke rechten en burgerlijke vrijheden, waar onze voorouders voor gevochten hebben. Ongeacht de waan van de dagelijkse politiek is het aan ons om die instrumenten van onze democratie even sterk achter te laten als we ze aangetroffen hebben."



In een laatste tip geeft Obama Trump nog de raad mee om "in de dagelijkse heksenketel van gebeurtenissen en verantwoordelijkheden tijd te nemen voor vrienden en familie". "Zij zullen je door de onvermijdelijke zware momenten loodsen."