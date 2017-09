Witte Huis denkt niet aan 'shutdown' als er geen geld voor Mexicaanse muur komt

Door: redactie

1/09/17

De Amerikaanse president Donald Trump had gedreigd met een shutdown als de muur op de Mexicaanse grens er niet kwam. © afp.

Het Witte Huis heeft Republikeinse Congresleden gezegd dat er toch geen 'shutdown' komt in oktober als er geen geld wordt uitgetrokken voor de bouw van een muur op de grens met Mexico. Dat heeft de Washington Post vandaag onthuld.

Volgens de krant effent dat de weg voor de parlementariërs een begrotingsdeal voor de korte termijn te sluiten. Het Congres heeft maar tot eind september geld toegewezen voor regeringsprojecten.



President Donald Trump had gedreigd de overheidsloketten te sluiten en de ambtenaren naar huis te sturen - een shutdown - als er niet een budget van 1,6 miljard dollar beschikbaar zou komen voor de bouw van een nieuw stuk grensmuur van ongeveer 120 kilometer en een tweede hek. Dat was zijn belangrijkste verkiezingsbelofte en daar houdt hij aan vast.



Ook al hoeft er geen noodoplossing te worden gezocht voor de periode oktober tot begin december, Trump wil volgens de Post wel dat de financiering van de muur onderdeel is van de begrotingsvoorstellen in december.