Amerikaanse CEO's roepen Trump op om 800.000 'Dreamers' niet uit te wijzen

VERENIGDE STATEN Bedrijfsleiders van tientallen Amerikaanse ondernemingen roepen president Donald Trump op om het programma waarmee honderdduizenden jonge sans-papiers in de Verenigde Staten kunnen blijven, niet af te schaffen. De toekomst van 800.000 inwoners van het land hangt immers af van de beslissing van de president.

Impact op economie

"Onze economie zou 460,3 miljard dollar van het bruto binnenlands product en 24,6 miljard dollar aan socialezekerheidsbijdragen en Medicare-belastingsbijdragen verliezen." Open brief van Amerikaanse CEO's aan Trump

"Onze economie zou 460,3 miljard dollar van het bruto binnenlands product en 24,6 miljard dollar aan socialezekerheidsbijdragen en Medicare-belastingsbijdragen verliezen," staat er in de brief die gepost werd op FWD.us, een lobbygroep die opgericht werd door Facebook-CEO Mark Zuckerberg en zich inzet voor immigratiehervorming in de VS.



Het programma, bekend als 'DACA' (Deferred Action for Childhood Arrivals), werd in 2012 opgesteld door Trumps voorganger Barack Obama. Het doel was om illegalen die voor hun zestiende in de VS aankwamen en die in juni 2012 nog geen 31 jaar waren, de garantie te geven dat ze niet zouden worden uitgewezen en dat ze legaal aan de slag kunnen in de VS.



De betrokkenen - het zou gaan om circa 800.000 mensen die de 'Dreamers' worden genoemd, "zijn in Amerika opgegroeid, ze zijn geregistreerd bij de autoriteiten, betalen belastingen en spelen een actieve rol in hun gemeenschap," benadrukken de bedrijfsleiders in de brief. Bovendien ondergaan ze uitgebreide screenings, is meer dan 95 procent van hen schoolgaand of aan het werk en hebben vijf procent van hen een eigen zaak gestart, luidt het.



"We hebben een overheid nodig die Dreamers beschermt," zegt Mark Zuckerberg op zijn Facebookpagina. "Deze jonge mensen vertegenwoordigen de toekomst van ons land en van onze economie. Bijna driekwart van de 25 hoogstgenoteerde bedrijven in de Fortune 500 hebben Dreamers in dienst.