Mensenrechtenchef VN tikt Trump op de vingers

30/08/17 - 14u31 Bron: ANP

© reuters.

De mensenrechtenchef van de Verenigde Naties verbaast zich over de aanhoudende kritiek van Donald Trump op journalisten. Hoge Commissaris Zeid Ra'ad al-Hussein noemde het "vrij verbazingwekkend" dat uitgerekend de Amerikaanse president de persvrijheid "aanvalt".

Zeid zei op een persconferentie dat persvrijheid "niet alleen een soort hoeksteen is van de Amerikaanse grondwet, maar ook absoluut iets wat de Verenigde Staten jarenlang hebben verdedigd". Hij wees erop dat de opmerkingen van Trump over de media kunnen neerkomen op opruiing.



Trump noemde journalisten onlangs weer "oneerlijke mensen". Ook klaagt hij regelmatig op Twitter over "oneerlijk nepnieuws" en "oneerlijke media".