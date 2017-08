Transgender militairen mogen in leger VS blijven tot studie is afgerond

kv

Kapitein Jennifer Peace is transgender en is al 13 jaar actief in het Amerikaanse leger. Ze nam de voorbije jaren deel aan missies over de hele wereld, waaronder in Irak en Afghanistan. "Het is alles voor me," zei ze in 2015. © ap.

De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis heeft dinsdag meegedeeld dat het huidige beleid betreffende transgenders in het Amerikaanse leger wordt aangehouden, tot hij president Donald Trump in 2018 zal adviseren over de implementatie van diens transgenderban.