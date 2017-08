Trump tegen slachtoffers overstromingen: "Zoveel mensen, wat een opkomst!"

TT

29/08/17 - 21u48

Verenigde Staten De Amerikaanse president Donald Trump sprak zonet de slachtoffers van de tropische storm Harvey toe tijdens zijn bezoek aan de stad Corpus Christi in Texas. Trump leek tijdens zijn toespraak echter vergeten te zijn dat hij niet op een campagnebijeenkomst was...

"What a crowd! What a turnout!"

- President Trump to hurricane victims pic.twitter.com/N4M8Kz2Vwt — ian bremmer (@ianbremmer) "What a crowd. What turnout." pic.twitter.com/mztKv63TBc — Tony T Smith (@DonRondoEsquire)

"Zoveel mensen, wat een opkomst!", sprak hij aan een brandweerkazerne een honderdtal mensen toe die hij beloofde dat alles weer goed zal komen. "Bedankt, allemaal. Ik wil alleen maar zeggen dat we van jullie houden, jullie zijn speciaal. We zijn hier om voor jullie te zorgen. Het gaat goed, en ik wil jullie bedanken voor jullie opkomst. We gaan jullie onmiddellijk terug op de been helpen. Bedankt." Trump zwaaide er ook met de Texaanse vlag.



Op Trumps uitspraken kwam meteen kritiek op sociale media. Veel mensen verwijten de president dat hij een toespraak voor rampenslachtoffers al dan niet bewust verwart met een campagnemeeting. Een twitteraar maakte bijvoorbeeld de analogie met George W. Bush op het slagveld van de ingestorte WTC-torens na de aanslagen van 11 september 2001. Zou hij ooit "Zoveel mensen, wat een opkomst!" hebben gezegd?



In het rampgebied zijn inmiddels negen doden geteld als gevolg van het natuurgeweld. In Houston en omgeving, die nog steeds gebukt gaan onder zware regens, hebben meer dan 30.000 mensen opvang moeten zoeken omdat hun huizen zijn ondergelopen. Verwacht wordt dat de regen morgen en overmorgen nog zal toenemen, en richting buurstaat Louisiana zal trekken.