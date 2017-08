Republikeins wetsvoorstel wil onderzoek naar Russische inmenging nekken

Redactie

29/08/17 - 20u24 Bron: Politico

Amerikaans president Donald Trump. © getty.

Verenigde Staten Republikeins Congreslid Ron DeSantis wil een amendement doordrukken dat het onderzoek naar de banden van Trumps campagneteam met Rusland aan banden moet leggen. Speciaal aanklager Robert Mueller leidt dat onderzoek.

Het voorstel van DeSantis zou de financiering van Muellers opdracht binnen de zes maanden kunnen stopzetten. Het zou Mueller ook verbieden feiten te onderzoeken die plaatsvonden voor juni 2015, toen huidig president Donald Trump zijn campagne lanceerde.



DeSantis vindt de aanstelling en opdracht van Mueller een verspilling van mankracht en middelen. "Het is niet eens duidelijk welke 'misdaad' dan wel zou moeten worden onderzocht. Het Congres moet zijn macht gebruiken om de focus van de opdracht te verscherpen en de duur ervan te beperken. Het is niet de bedoeling dat we de visuitstapjes van Mueller gaan financieren."