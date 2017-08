Amerikaanse buitenlandminister distantieert zich van Trump: "Hij spreekt voor zichzelf"

TT

28/08/17 - 16u37 Bron: Politico

Rex Tillerson. © afp.

Verenigde Staten De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, weigert president Trump expliciet te verdedigen na zijn fel bekritiseerde opmerkingen over de rellen in Charlottesville van enkele weken geleden.

Trump kreeg voor zijn opmerkingen dat er geweld "van veel kanten" te betreuren viel, veel kritiek. Niet alleen de Democraten en andere Amerikanen aan de linkerzijde gaven aan dat de president te ver was gegaan door het rechtse geweld waarbij een dode viel niet te erkennen. Meer zelfs, Trump sprak over "heel fijne mensen" aan beide zijden van het protest. Ook binnen zijn eigen Republikeinse partij werd Trump daardoor steeds meer in het defensief gedrongen.



Nu lijkt ook Tillerson zich bij het kritische kamp te hebben aangesloten. In een interview op Fox News greep hij gisteren de kans niet om Trump te verdedigen.



Volgens Tillerson moet niemand eraan twijfelen dat de Verenigde Staten alles doen om discriminatie de wereld uit te helpen. "Wij bij Buitenlandse Zaken dragen Amerika's waarden uit. We vertegenwoordigen het Amerikaanse volk en de Amerikaanse waarden, net als onze inzet voor vrijheid en de gelijke behandeling van mensen over heel de wereld", aldus Tillerson. "Dat is nooit veranderd. Ik denk niet dat er iemand twijfelt aan de waarden van het Amerikaanse volk, of aan de inzet van de regering en de overheidsagentschappen in het promoten en verdedigen van die waarden."



"En de waarden van de president?", wilde Fox News-presentator Chris Wallace daarop weten. "De president spreekt voor zichzelf, Chris", antwoordde Tillerson droogweg. Gevraagd of hij zich daarmee van Trump distantieerde, ontkende de minister dat niet expliciet. "Ik heb mijn opmerkingen over onze waarden gegeven."