Joe Arpaio, de gevreesde sheriff die zijn gevangenen roze onderbroeken liet dragen

Gerben van 't Hof

28/08/17 - 15u16 Bron: AD.nl

© epa.

Portret De veroordeelde politiebaas Joe Arpaio, aan wie president Donald Trump dit weekend gratie heeft verleend, trekt zich van niemand iets aan. "Ik ben de hardste sheriff van de Verenigde Staten."

'Onze jongens die in het buitenland voor Amerika vechten, slapen in slechtere omstandigheden' Sheriff Joe Arpaio Gedetineerden moesten van Arpaio roze onderbroeken dragen. © photo news. Al die gevangenen worden veel te veel verwend, vindt Joe Arpaio, het ex-hoofd van de politie in Maricopa County, in de Amerikaanse staat Arizona. Verwarmde cellen, degelijke maaltijden. Het is allemaal nergens voor nodig, aldus de sherrif.



Het is 1993 als de net gekozen politiebaas besluit om midden in de zinderend hete woestijn een gevangenis van tenten te bouwen. Dat is een stuk goedkoper dan een stenen gebouw. Maar voor de gedetineerden is Tent City Jail een verschrikking.



De temperatuur loopt overdag op tot boven de vijftig graden. Het gevangenisregime is streng. De gevangenen moeten elke dag om vier uur 's ochtends opstaan en met de voeten aan elkaar geketend zwaar werk doen. Iedereen moest verplicht een roze onderbroek aan en een zwart-wit gestreept gevangenispak met roze opschrift.



Volgens Arpaio is deze harde aanpak de enige manier om de gedetineerden op het rechte pad krijgen. Bij kritiek op zijn gevangenis van canvas antwoordt hij steevast: "Onze jongens die in het buitenland voor Amerika vechten, slapen in slechtere omstandigheden." Lees ook Reden voor impeachment: "Trump vroeg aan justitieminister om zaak tegen controversiële sheriff te laten vallen"

Trump verleent gratie aan controversiële ex-sheriff

Alec Baldwin haalt Trump opnieuw door de mangel en geeft Steve Bannon "een deftig afscheid" © ap.

Mensenrechten © ap. I am pleased to inform you that I have just granted a full Pardon to 85 year old American patriot Sheriff Joe Arpaio. He kept Arizona safe! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) We've been covering Joe Arpaio for more than 20 years. Here's a couple of things you should know about him... 1/many — PhoenixNewTimes (@phoenixnewtimes) Mensenrechtenorganisaties walgen van de bikkelharde sheriff, die het leuk vindt om foto's van zijn gevangenen op het internet te zetten, en spannen de een na de andere rechtszaak aan. Arpaio noemt zichzelf de hardste sherrif van het land en vergelijkt zijn gevangenis onbeschaamd met een concentratiekamp. "Bij ons gaat het er ook streng aan toe", zegt hij in 2008.



Onderzoek door de Phoenix New Times in 2015 toont aan dat de zelfmoordcijfers in Tent City Jail 24 procent hoger liggen dan in de andere gevangenissen in het land. Ook zijn ruim 400 meldingen van seksueel misbruik in de gevangenis onvolledig onderzocht of zelfs helemaal niet. Arpaio treft een schikking van enkele miljoenen met de rechtbank als blijkt dat is verzuimd de verkrachting van een 13-jarig meisje uit te pluizen.



Ruim 22 jaar na de ingebruikname van Tent City Jail, bepaalt een rechter uiteindelijk dat Arpaio met zijn instelling de mensenrechten schendt.



De bikkelharde politiechef blijft echter populair in Maricopa County, met vier miljoen inwoners en Phoenix als belangrijkste stad. Hij is vijf keer achtereen verkozen, waarmee hij de langstzittende sheriff ooit is in de Verenigde Staten. Pas vorig jaar werd hij door een Democraat verslagen.

Zout en peper © photo news. His office was responsible for countless fiascos like this botched SWAT raid, where deputies set a puppy on fire. https://t.co/Gb7MS5zare — PhoenixNewTimes (@phoenixnewtimes) Arpaio versobert het gevangenisregime, onder meer door het aantal maaltijden te beperken tot twee per dag. Zelfs op zout en peper bespaart hij want hij vindt dat een maaltijd niet meer dan 50 cent mag kosten. Verder voert hij de zogeheten chain gangs, de vrijwillige tewerkstelling, opnieuw in. Ook voor vrouwen en kinderen.



Wanneer de Republikeinse gouverneur Jan Brewer een strenge illegalenwet tekent, kondigt Arpaio direct een razzia aan onder de voornamelijk Mexicaanse migranten. De wet verplicht de politie om iedereen die ook maar een beetje "illegaal" lijkt naar zijn verblijfspapieren te vragen. Op bevel van Arpaio zetten de agenten, geholpen door speciale burgerteams, zeker 126.000 man de grens over. © photo news.

Immigranten One time, as a publicity stunt, he marched Latino prisoners into a segregated area with electric fencing. https://t.co/DYeyFUDhbD — PhoenixNewTimes (@phoenixnewtimes) De in 1932 geboren Arpaio is zelf het kind van immigranten. Zijn ouders zijn de Italiaanse stad Napels ontvlucht en naar de Amerikaanse staat Massachusetts getrokken. Zijn moeder sterft bij zijn geboorte. Zijn vader heeft weinig trek om hem op te voeden. Een groot deel van zijn jeugd brengt Arpaio door in pleeggezinnen.



Op zijn achttiende, het is dan begin jaren '50, gaat Arpaio het leger in. Hij dient in de Koreaanse Oorlog en maakt bij terugkeer carrière de bij politie. Arpaio trouwt in 1956 met Ava en werkt daarna ruim 20 jaar bij de DEA, de politie-eenheid die zich bezighoudt met het bestrijden van drugscriminelen.