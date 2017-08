Trumps bedrijf had plannen voor Trump Tower in Moskou toen hij presidentskandidaat was

© ap.

Donald Trumps bedrijf had eind 2015-begin 2016 plannen om een gigantische Trump Tower neer te poten in Moskou. Trump zelf voerde toen campagne als presidentskandidaat. Een projectontwikkelaar van Russische afkomst wou hem naar Moskou lokken, met het argument dat Poetin "goeie dingen" over Trump zou kunnen zeggen. Dat meldt The Washington Post. Er zou uiteindelijk niks van in huis komen.

Een maand voor de start van de primaries in de VS vorig jaar onderhandelde de Trump Organization met de Russen over het bouwen van een enorme Trump Tower in Moskou. Om het zakenvoorstel kracht bij te zetten, wou projectontwikkelaar Felix Sater - uit Brooklyn maar in Rusland geboren - dat Trump zou afreizen naar de Russische hoofdstad. De investeerders stonden klaar, maar er was geen grond en ook de nodige vergunningen ontbraken. Trump ging uiteindelijk niet naar Moskou en de deal werd eind januari 2016 opgeblazen.



De Post haalt enkele bronnen aan die op de hoogte waren van de plannen. Zij beweren dat Sater in november 2015 een dubbele overwinning voorspelde: een van de allergrootste vastgoedprojecten ooit én Trumps verkiezing als president. Aan Michael Cohen, topman van de Trump Organization, zou Sater iets gemaild hebben als: "Kan je nu geloven dat twee kerels uit Brooklyn de president verkiezen?" Sater doelde op zichzelf en op Cohen.



Er werd dus nooit een definitieve deal gesloten, maar The Washington Post ziet in de uitgelekte details ervan toch een "bewijs voor het actief najagen van belangrijke commerciële belangen in Rusland door Trumps bedrijf, terwijl hij campagne voerde om president te worden, en dat hij zich zo in een positie bevond om de relaties tussen Rusland en de VS mee te bepalen". Het maakt ook de verdere contacten tussen Trump en de Russen tijdens zijn presidentscampagne niet minder waarschijnlijk.



Het Witte Huis geeft geen commentaar.