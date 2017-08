Controversiële raadgever van Trump Sebastian Gorka neemt ontslag

Door: redactie

26/08/17 - 07u15 Bron: Belga

© afp.

Sebastian Gorka, een controversiële rechts-populistische raadgever van president Donald Trump, heeft zijn ontslag bij het Witte Huis aangeboden. Hij wordt zo een van de vele getrouwen van de president die uit zijn administratie stappen.

Gorka werkte als terrorismeadviseur en was een lid van de Strategic Initiatives Group van het Witte Huis. Hij was echter vooral bekend voor zijn vurige televisieoptredens, wanneer hij in nieuwsprogramma's optrad als een grote voorvechter van Trumps beleid. Hij profileerde zich als terreurexpert en schuwde de controversiële uitspraken over (illegale) immigranten niet.



Volgens insiders is het geen verrassing dat Gorka opstapt kort na het vertrek van Trumps topstrateeg Steve Bannon. Met de komst van John Kelly als de nieuwe stafchef van het Witte Huis, was het voor Gorka naar verluidt duidelijk geworden dat er voor hem geen prominente rol weggelegd was in de West Wing, aldus CNN.



De afgelopen maanden heeft er een heuse exodus plaatsgevonden uit de hoogste rangen van het Witte Huis, met het vertrek van woordvoerder Sean Spicer, stafchef Reince Priebus, communicatiedirecteur Anthony Scaramucci en topstrateeg Steve Bannon.



Gorka heeft Hongaarse ouders, maar is geboren in Groot-Brittannië. Hij werkte een tijd voor de Hongaarse president Victor Orban en raakte in de VS bekend voor zijn onheilspellende waarschuwingen rond moslimterrorisme toen hij werkte voor Breitbart, de extreemrechtse nieuwswebsite van Steve Bannon.