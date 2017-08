Man die positief nieuws over Trump moest zoeken neemt ontslag

Bewerkt door: LB

25/08/17 - 20u58 Bron: Politico, The Independent

Donald Trumps persadviseur, die gelast was met het vinden en verspreiden van positief nieuws over de president, gooit de handdoek in de ring. Andy Hemming (31) speurde zeventien uren per dag naar positief nieuws over de Trump-administratie en stuurde dat vervolgens naar verslaggevers en tv-figuren. Geen makkelijke opdracht met een president die voortdurend de media de mantel uitveegt. Volgens het Witte Huis was Hemmings vertrek eerder deze week "een onderlinge beslissing".