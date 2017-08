Rechter geeft toestemming: regering krijgt gegevens bezoekers anti-Trumpwebsite

TT

25/08/17 - 15u12

Op en rond 20 januari protesteerden duizenden Amerikanen tegen Donald Trump in heel de VS. © epa.

Verenigde Staten Een Amerikaanse rechter heeft de federale overheid gelijk gegeven in een zaak die ze had aangespannen om de gegevens van de bezoekers van een anti-Trumpwebsite in handen te krijgen. De website zelf spreekt van een verregaande inbreuk op de vrijheid van meningsuiting en gaat in beroep.