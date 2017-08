Topmedewerker Trump kreeg voorstel voor geheime meeting met Poetin

AJ

24/08/17 - 15u57 Bron: CNN

Russisch president Vladimir Poetin sprak in juli met zijn Amerikaanse collega Trump op de G20-ontmoeting in Hamburg. © ap.

Verenigde Staten Een van de topmedewerkers van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een voorstel gekregen voor een ontmoeting tussen het campagneteam van de toenmalige presidentskandidaat en de Russische president Vladimir Poetin. Dat blijkt uit het Rusland-onderzoek van het Amerikaanse Congres waarover CNN bericht.

Trump aide's email scrutinized after Hill investigators find mention of proposed Trump team-Putin meeting https://t.co/6yVWgej6RQ pic.twitter.com/jLVeNbjDi1 — CNN (@CNN)

Rick Dearborn, die nu adjunct-stafchef van Trump is, stuurde het campagneteam van Trump vorig jaar een korte e-mail waarin hij gewag maakt van een niet nader genoemde persoon die topmedewerkers van Trump in contact wou brengen met Poetin. Het is niet duidelijk of Dearborn op het verzoek is ingegaan.



Volgens bronnen dateert de bewuste mail van juni 2016. In diezelfde periode vond de omstreden ontmoeting plaats tussen Russen met banden met het Kremlin en drie toplui uit Trumps entourage: zijn zoon Donald Trump Jr., zijn schoonzoon Jared Kushner en toenmalig campagneleider Paul Manafort.



Hoewel er veel onduidelijkheid is rond de nieuw opgedoken e-mail, toont het bestaan ervan wel aan dat de Russen mogelijk op zoek waren naar een andere ingang in het campagneteam van Trump.



De naam van Dearborn werd nog niet eerder genoemd in het Rusland-onderzoek. Hij was destijds stafchef van toenmalig Senator Jeff Sessions en een topmedewerker binnen het campagneteam. De onderzoekers vragen zich nu af of Dearborn ook een rol heeft gespeeld in het opzetten van twee ontmoetingen tussen Sessions en toenmalig Russisch ambassadeur Sergej Kislyak.