Trump verdeelt Amerika en wordt als minder intelligent gezien, zegt peiling

24/08/17 - 12u00

Het percentage Amerikanen dat de Amerikaanse president Donald Trump als intelligent ziet, is met 19 procentpunten gedaald sinds de Amerikaanse verkiezingen. 55 procent van de ondervraagden vindt hem intelligent, tegenover 43 procent die dat niet vindt. Dat blijkt uit een opiniepeiling van de Quinnipiac University. In november 2016 vond 74 procent de Amerikaanse president nog intelligent.

"Hij werd verkozen als een 'deal maker', maar ondertussen wordt hij vooral als een verdeler van het land beschouwd. De populariteit van President Donald Trump is zeer laag en hij scoort slecht bij het aanpakken van diversiteitsproblemen", zegt Tim Malloy, de directeur van de Quinnipac University Poll.



Het feit dat een meerderheid van de Amerikanen Trump als intelligent ziet, is het meest positieve nieuws voor de Amerikaanse president uit de peiling. Zijn populariteit is zeer laag: meer dan de helft van de respondenten is sterk tegen hun president gekant, tegenover iets meer dan een kwart van de respondenten die hem goedkeurt.



62 procent van de Amerikanen vindt dat Trump Amerika verdeelt, tegenover 31 procent die vindt dat de Amerikaanse president meer doet om het land bij elkaar te brengen. Bovendien vindt 59 procent dat Trump groepen blanke racisten aanmoedigt door zijn beslissingen en gedrag, tegenover een luttele 3 procent die vindt dat hij die groepen ontmoedigt.



Wanneer gevraagd werd welk woord het eerst opkwam wanneer de ondervraagden aan Donald Trump dachten, werd 'sterk' het meest gezegd. Het werd gevolgd door de woorden 'idioot', 'incompetent', 'leugenaar' en 'president'.



De Quinnipiac University voerde de peiling uit bij 1.514 Amerikanen die geregistreerd waren om te stemmen.