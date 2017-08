Topwetenschapper stapt op uit onvrede en smokkelt deze verborgen boodschap voor Trump in ontslagbrief

TT

24/08/17 - 10u38 Bron: The Hill, Washington Post

Verenigde Staten Een wetenschappelijk medewerker die aan de slag was bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zijn ontslag aangeboden uit onvrede met de manier waarop president Trump de rellen in Charlottesville heeft aangepakt. Pittig detail: zijn ontslagbrief bevat ook een subtiel verborgen boodschap aan de Amerikaanse president.

Daniel Kammen maakte zijn ontslag bekend via een brief gericht aan de president, die hij ook deelde op Twitter. Naast de redenen voor zijn ontslag, valt in de brief ook de boodschap IMPEACH te lezen wanneer je alle zeven beginletters van elke paragraaf onder elkaar plaatst. Een duidelijke oproep om de president af te zetten via de zogenaamde impeachment-procedure. " I k stap op als wetenschappelijk afgevaardigde bij het departement Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten", zo begint Kammen zijn ontslagbrief. " M ijn beslissing om op te stappen is een gevolg van uw aanvallen op de fundamentele waarden van de Verenigde Staten", klinkt het in de volgende paragraaf. Met ' p articularly', ' e xamples', ' a cts', ' c haracter' en ' h erein', wordt het woord 'impeach' vervolledigd.

Mr. President, I am resigning as Science Envoy. Your response to Charlottesville enables racism, sexism, & harms our country and planet. pic.twitter.com/eWzDc5Yw6t

"Breder patroon dat sexisme en racisme mogelijk maakt"

Meer inhoudelijk vindt Kammen dat Trumps antwoord op de rellen in Charlottesville, waarvoor hij beide kampen de schuld gaf, "consistent is met een breder patroon dat sexisme en racisme mogelijk maakt, en het welzijn van alle Amerikanen, de wereldbevolking en de planeet negeert".



"Uw beslissing om af te zien van de mogelijkheden in leiderschap en de voordelen in jobcreatie van het Klimaatakkoord van Parijs, en uw beslissing om op die manier het energie- en milieu-onderzoek te ondermijnen, zijn voor mij niet aanvaardbaar", klinkt het nog.



Op een nieuwe toespraak in Phoenix afgelopen maandag verdedigde Trump de manier waarop hij gereageerd had op de rellen in Charlottesville en beschuldigde hij de media in een rant van meer dan een uur opnieuw van 'fake news'.



Kammen, professor energiebeleid aan de University of California, werd in 2016 aangesteld als een van vijf wetenschappelijke medewerkers bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.